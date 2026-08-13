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Sprüche (Sprichwörter) 17,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 17 3 in der Gute Nachricht Bibel

Für Gold und Silber gibt es Tiegel und Ofen; aber das Herz eines Menschen prüft der HERR.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 17 3 in der Lutherbibel

Wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der HERR die Herzen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 17 3 in der Einheitsübersetzung

Der Schmelztiegel ist für Silber da, der Ofen für Gold, / die Herzen aber prüft der HERR.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 17 3 in der Elberfelder Bibel

Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold; aber ein Prüfer der Herzen ist der Herr.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 17 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Um ´die Reinheit von` Silber und Gold zu prüfen, gibt es den Schmelztiegel und den Schmelzofen, die ´Reinheit der` Herzen aber prüft der HERR.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 17 3 in der Schlachter 2000

Der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der HERR aber prüft die Herzen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 17 3 in der New International Version

The crucible for silver and the furnace for gold, but the LORD tests the heart.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 17 3 in der Hoffnung für Alle

Gold und Silber prüft man durch Schmelzen, aber was im Herzen des Menschen vorgeht, das prüft der HERR.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 17:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-17/vers-3 [gedruckt am 13.08.2026]