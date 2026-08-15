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Zu Sprüche (Sprichwörter) 18 Vers 23

Sprüche (Sprichwörter) 18,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 18 24 in der Gute Nachricht Bibel

Sogenannte Freunde können dich ruinieren; aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 18 24 in der Lutherbibel

Es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben, und es gibt Freunde, die hangen fester an als ein Bruder.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 18 24 in der Einheitsübersetzung

Ein Mann mit vielen Bekannten kann scheitern, / ein guter Freund ist anhänglicher als ein Bruder.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 18 24 in der Elberfelder Bibel

Manche Gefährten schlagen sich, aber mancher Freund ist anhänglicher als ein Bruder.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 18 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Viele ´sogenannte` Freunde schaden einem nur, doch mitunter gibt es einen Freund, der dir nähersteht als ein Bruder.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 18 24 in der Schlachter 2000

Wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen, aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 18 24 in der New International Version

One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 18 24 in der Hoffnung für Alle

Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 18:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-18/vers-24 [gedruckt am 15.08.2026]