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Sprüche (Sprichwörter) 19,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 19 24 in der Gute Nachricht Bibel

Der Faulpelz greift in die Schüssel, aber er bekommt die Hand nicht zum Mund.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 19 24 in der Lutherbibel

Der Faule steckt seine Hand in die Schüssel und bringt sie nicht wieder zum Munde.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 19 24 in der Einheitsübersetzung

Greift der Faule mit der Hand in die Schüssel, / bringt er sie nicht einmal zum Mund zurück.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 19 24 in der Elberfelder Bibel

Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, nicht einmal zu seinem Mund bringt er sie zurück.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 19 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Faule hat zwar seine Hand noch in die Schüssel gesteckt, aber zum Mund bringt er sie schon nicht mehr!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 19 24 in der Schlachter 2000

Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, so will er sie nicht wieder zum Mund zurückbringen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 19 24 in der New International Version

A sluggard buries his hand in the dish; he will not even bring it back to his mouth!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 19 24 in der Hoffnung für Alle

Ein fauler Mensch streckt seine Hand nach dem Essen aus, aber er kriegt sie nicht zum Mund zurück!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-19/vers-24 [gedruckt am 10.08.2026]