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Sprüche (Sprichwörter) 2,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 2 2 in der Gute Nachricht Bibel

Verschließ die Ohren nicht für die Lehren der Weisheit und bemühe dich, alles zu verstehen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 2 in der Lutherbibel

sodass dein Ohr auf Weisheit achthat, und du dein Herz der Einsicht zuneigst,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 2 in der Einheitsübersetzung

der Weisheit Gehör schenkst, / dein Herz der Einsicht zuneigst,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 2 2 in der Elberfelder Bibel

indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 2 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Habe ein offenes Ohr für die Weisheit und versuche von Herzen, verständig zu werden.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 2 in der Schlachter 2000

sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 2 2 in der New International Version

turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 2 2 in der Hoffnung für Alle

Nimm dir die Lebensweisheiten zu Herzen, die ich dir weitergebe, achte genau auf sie und werde klug!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 2:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-2/vers-2 [gedruckt am 10.08.2026]