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Sprüche (Sprichwörter) 2,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 2 1 in der Gute Nachricht Bibel

Mein Sohn, nimm meine Worte in dich auf! Verwahre sie wie einen Schatz.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 1 in der Lutherbibel

Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 1 in der Einheitsübersetzung

Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst / und meine Gebote beherzigst,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 2 1 in der Elberfelder Bibel

Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 2 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Mein Sohn, nimm meine Worte an und behalte meine Gebote im Gedächtnis.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 1 in der Schlachter 2000

Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 2 1 in der New International Version

My son, if you accept my words and store up my commands within you,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 2 1 in der Hoffnung für Alle

Mein Sohn, höre auf mich und befolge meine Ratschläge!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 2:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-2/vers-1 [gedruckt am 13.08.2026]