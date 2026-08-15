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Sprüche (Sprichwörter) 2,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 2 22 in der Gute Nachricht Bibel

Die Treulosen aber, die nicht nach Gott fragen, werden weggefegt und ausgerottet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 22 in der Lutherbibel

aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertilgt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 22 in der Einheitsübersetzung

Die Frevler aber werden aus dem Land verstoßen, / die Verräter aus ihm weggerissen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 2 22 in der Elberfelder Bibel

Die Gottlosen aber werden getilgt aus dem Land, und die Treulosen reißt man aus ihm heraus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 2 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch die Gott verachten, werden aus dem Land geschafft, und die treulosen Menschen werden aus ihm herausgerissen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 22 in der Schlachter 2000

aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertrieben werden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 2 22 in der New International Version

but the wicked will be cut off from the land, and the unfaithful will be torn from it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 2 22 in der Hoffnung für Alle

wer aber Böses tut und Gott die Treue bricht, wird mit einem Mal herausgerissen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 2:22

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-2/vers-22 [gedruckt am 15.08.2026]