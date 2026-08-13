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Sprüche (Sprichwörter) 2,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 2 8 in der Gute Nachricht Bibel

Er bewahrt alle, die auf dem rechten Weg bleiben und ihm die Treue halten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 8 in der Lutherbibel

Er behütet, die recht tun, und bewahrt den Weg seiner Getreuen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 8 in der Einheitsübersetzung

Er hütet die Pfade des Rechts / und bewacht den Weg seiner Frommen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 2 8 in der Elberfelder Bibel

indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Getreuen bewahrt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 2 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Er behütet diejenigen, die gerecht handeln, und alle, die ihm treu dienen, bewahrt er auf ihrem Weg.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 2 8 in der Schlachter 2000

er bewahrt die Pfade des Rechts, und er behütet den Weg seiner Getreuen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 2 8 in der New International Version

for he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 2 8 in der Hoffnung für Alle

Wer andere gerecht behandelt und Gott die Treue hält, steht unter seinem Schutz.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 2:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-2/vers-8 [gedruckt am 13.08.2026]