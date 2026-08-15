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Sprüche (Sprichwörter) 20,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 20 24 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR bestimmt jeden unserer Schritte. Wie kann ein Mensch wissen, welche Richtung sein Leben nimmt?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 20 24 in der Lutherbibel

Jedermanns Schritte bestimmt der HERR. Welcher Mensch versteht seinen Weg?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 20 24 in der Einheitsübersetzung

Der HERR lenkt die Schritte eines jeden. / Wie könnte der Mensch seinen Weg verstehen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 20 24 in der Elberfelder Bibel

Vom Herrn sind die Schritte des Mannes {bestimmt} ; und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 20 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Der HERR bestimmt die Schritte eines Menschen – wie könnte ein Mensch seinen Lebensweg begreifen?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 20 24 in der Schlachter 2000

Vom HERRN hängen die Schritte des Mannes ab; was versteht der Mensch von seinem Weg?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 20 24 in der New International Version

A person’s steps are directed by the LORD. How then can anyone understand their own way?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 20 24 in der Hoffnung für Alle

Der HERR lenkt die Schritte des Menschen; wie kann der Mensch wissen, wohin sein Weg ihn führt?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 20:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-20/vers-24 [gedruckt am 15.08.2026]