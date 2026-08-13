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Sprüche (Sprichwörter) 20,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 20 26 in der Gute Nachricht Bibel

Ein weiser König findet die Verbrecher heraus und bestraft sie ohne Erbarmen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 20 26 in der Lutherbibel

Ein weiser König sondert die Frevler aus und lässt das Rad über sie gehen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 20 26 in der Einheitsübersetzung

Ein weiser König sondert die Frevler aus. / Er lässt über sie den Dreschwagen rollen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 20 26 in der Elberfelder Bibel

Ein weiser König sondert die Gottlosen aus und lässt das Rad über sie gehen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 20 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein weiser König siebt die gottlosen Verbrecher aus und bestraft sie mit äußerster Härte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 20 26 in der Schlachter 2000

Ein weiser König worfelt die Gottlosen und zerdrischt sie mit dem Rad.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 20 26 in der New International Version

A wise king winnows out the wicked; he drives the threshing wheel over them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 20 26 in der Hoffnung für Alle

Ein weiser König stellt den Verbrechern nach und lässt sie hart bestrafen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 20:26

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-20/vers-26 [gedruckt am 13.08.2026]