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Sprüche (Sprichwörter) 21,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 21 19 in der Gute Nachricht Bibel

Lieber in der Wüste leben als zusammen mit einer zänkischen Frau, die dir auf die Nerven geht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 21 19 in der Lutherbibel

Besser in der Wüste wohnen als bei einem zänkischen und zornigen Weibe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 21 19 in der Einheitsübersetzung

Besser in der Wüste hausen / als Ärger mit einer zänkischen Frau.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 21 19 in der Elberfelder Bibel

Besser ist es, im Land der Wüste zu wohnen, als eine zänkische Frau und Verdruss {zu haben}.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 21 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Besser in der Wüste wohnen als bei einer ständig nörgelnden und missmutigen Frau.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 21 19 in der Schlachter 2000

Besser ist’s, in der Wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 21 19 in der New International Version

Better to live in a desert than with a quarrelsome and nagging wife.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 21 19 in der Hoffnung für Alle

Lieber in einer einsamen und trostlosen Wüste leben als mit einer launischen Frau, die ständig nörgelt!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-21/vers-19 [gedruckt am 15.08.2026]