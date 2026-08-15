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Zu Sprüche (Sprichwörter) 22 Vers 2

Sprüche (Sprichwörter) 22,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 22 1 in der Gute Nachricht Bibel

Ein guter Ruf ist besser als großer Reichtum; Liebenswürdigkeit hilft weiter als Silber und Gold.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 22 1 in der Lutherbibel

Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und Ansehen besser als Silber und Gold.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 22 1 in der Einheitsübersetzung

Guter Ruf ist kostbarer als großer Reichtum, / hohes Ansehen besser als Silber und Gold.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 22 1 in der Elberfelder Bibel

Ein {guter} Name ist vorzüglicher als großer Reichtum, besser als Silber und Gold ist Anmut.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 22 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein guter Ruf ist kostbarer als großer Reichtum, und Ansehen ist besser als Silber und Gold.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 22 1 in der Schlachter 2000

Ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum, und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 22 1 in der New International Version

A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 22 1 in der Hoffnung für Alle

Ein guter Ruf ist wertvoller als großer Reichtum; und angesehen sein ist besser, als Silber und Gold zu besitzen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 22:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-22/vers-1 [gedruckt am 15.08.2026]