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Sprüche (Sprichwörter) 25,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 25 15 in der Gute Nachricht Bibel

Eine sanfte Zunge zerbricht Knochen: Mit geduldigen Worten kannst du mächtige Leute umstimmen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 25 15 in der Lutherbibel

Durch Geduld wird ein Fürst überredet, und eine linde Zunge zerbricht Knochen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 25 15 in der Einheitsübersetzung

Mit Geduld wird ein Vorgesetzter umgestimmt, / sanfte Zunge bricht Knochen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 25 15 in der Elberfelder Bibel

Durch langen Atem wird ein Richter überredet, und eine sanfte Zunge zerbricht Knochen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 25 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Mit Geduld kann ´sogar` ein Anführer überredet werden, und auch eine sanfte Zunge kann Widerstand brechen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 25 15 in der Schlachter 2000

Durch Geduld wird ein Richter überredet, und eine sanfte Zunge zerbricht Knochen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 25 15 in der New International Version

Through patience a ruler can be persuaded, and a gentle tongue can break a bone.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 25 15 in der Hoffnung für Alle

Durch Geduld wird ein Herrscher umgestimmt, und Sanftmut kann den stärksten Widerstand brechen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 25:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-25/vers-15 [gedruckt am 10.08.2026]