Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sprüche (Sprichwörter)
  4. Kapitel 26
  5. Vers 4

Sprüche (Sprichwörter) 26,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 26 4 in der Gute Nachricht Bibel

Gib dem Dummen keine Antwort, die sich auf die Ebene seiner Dummheit begibt, damit die Leute dich nicht selbst für dumm halten!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 26 4 in der Lutherbibel

Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 26 4 in der Einheitsübersetzung

Antworte dem Toren nicht, wie es seine Dummheit verdient, / damit nicht auch du ihm gleich wirst!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 26 4 in der Elberfelder Bibel

Antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 26 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Gib einem Dummkopf ´auf eine dumme Frage` keine ebenso dumme Antwort, sonst wirst du noch wie er.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 26 4 in der Schlachter 2000

Antworte dem Narren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 26 4 in der New International Version

Do not answer a fool according to his folly, or you yourself will be just like him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 26 4 in der Hoffnung für Alle

Antworte nicht auf eine dumme Frage, sonst begibst du dich auf die gleiche Ebene mit dem, der sie gestellt hat!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 26:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-26/vers-4 [gedruckt am 13.08.2026]