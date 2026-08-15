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Sprüche (Sprichwörter) 3,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 3 23 in der Gute Nachricht Bibel

Durch sie gehst du deinen Weg in Sicherheit und stolperst über kein Hindernis.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 23 in der Lutherbibel

Dann wirst du sicher wandeln auf deinem Wege, sodass dein Fuß sich nicht stoßen wird.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 23 in der Einheitsübersetzung

dann gehst du sicher deinen Weg / und stößt mit deinem Fuß nicht an.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 3 23 in der Elberfelder Bibel

Dann gehst du sicher deinen Weg, dein Fuß stößt nirgends an.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 3 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Durch sie wirst du sicher deinen Weg gehen, dein Fuß wird nirgends anstoßen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 23 in der Schlachter 2000

Dann wirst du sicher auf deinem Weg gehen, und dein Fuß stößt nicht an.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 3 23 in der New International Version

Then you will go on your way in safety, and your foot will not stumble.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 3 23 in der Hoffnung für Alle

Dann kannst du sicher deinen Weg gehen, nichts bringt dich zu Fall.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 3:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-3/vers-23 [gedruckt am 15.08.2026]