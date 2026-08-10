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Sprüche (Sprichwörter) 30,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 30 25 in der Gute Nachricht Bibel

die Ameisen – sie haben keine Macht, doch sie legen Vorräte für den ganzen Winter an;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 30 25 in der Lutherbibel

die Ameisen – ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 30 25 in der Einheitsübersetzung

Die Ameisen sind kein starkes Volk / und besorgen sich doch im Sommer ihr Futter;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 30 25 in der Elberfelder Bibel

Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 30 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Ameisen - sie sind kein starkes Volk, aber sie legen im Sommer Vorräte an,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 30 25 in der Schlachter 2000

Die Ameisen — kein starkes Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Speise;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 30 25 in der New International Version

ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 30 25 in der Hoffnung für Alle

die Ameisen – sie sind ein schwaches Volk, und doch legen sie im Sommer einen Vorrat an;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-30/vers-25 [gedruckt am 10.08.2026]