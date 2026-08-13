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Sprüche (Sprichwörter) 31,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 31 9 in der Gute Nachricht Bibel

Sprich für die Armen und Schwachen, nimm sie in Schutz und verhilf ihnen zu ihrem Recht!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 31 9 in der Lutherbibel

Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 31 9 in der Einheitsübersetzung

Öffne deinen Mund, richte gerecht, / verschaff dem Bedürftigen und Armen Recht!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 31 9 in der Elberfelder Bibel

Öffne deinen Mund, richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und Armen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 31 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Öffne deinen Mund und sprich gerechte Urteile, verschaffe den Armen und Schwachen ´ihr` Recht!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 31 9 in der Schlachter 2000

Tue deinen Mund auf, richte recht und verteidige den Elenden und Armen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 31 9 in der New International Version

Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 31 9 in der Hoffnung für Alle

Sprich für sie und regiere gerecht! Hilf den Armen und Unterdrückten!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 31:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-31/vers-9 [gedruckt am 13.08.2026]