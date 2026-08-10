Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sprüche (Sprichwörter)
  4. Kapitel 4
  5. Vers 1
Zu Sprüche (Sprichwörter) 4 Vers 2

Sprüche (Sprichwörter) 4,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 4 1 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr jungen Leute, hört auf das, was ich wie ein Vater zu euch sage. Achtet darauf, damit ihr verständig werdet!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 4 1 in der Lutherbibel

Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters; merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 4 1 in der Einheitsübersetzung

Ihr Söhne, hört auf die Mahnung des Vaters, / merkt auf, damit ihr Einsicht lernt;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 4 1 in der Elberfelder Bibel

Hört, ihr Söhne, auf die Zucht des Vaters und merkt auf, um Einsicht zu kennen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 4 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr Söhne, hört auf väterlichen Rat, und gebt acht, damit ihr begreift, was Einsicht ist.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 4 1 in der Schlachter 2000

Ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters, und gebt acht, damit ihr zu unterscheiden wisst!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 4 1 in der New International Version

Listen, my sons, to a father’s instruction; pay attention and gain understanding.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 4 1 in der Hoffnung für Alle

Ihr jungen Männer, hört auf mich wie auf euren Vater! Achtet auf meine Lehre, damit ihr klug werdet!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 4:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-4/vers-1 [gedruckt am 10.08.2026]