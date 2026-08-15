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Sprüche (Sprichwörter) 4,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 4 24 in der Gute Nachricht Bibel

Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen; über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 4 24 in der Lutherbibel

Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 4 24 in der Einheitsübersetzung

Vermeide alle Falschheit des Mundes / und Verkehrtheit der Lippen halt von dir fern!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 4 24 in der Elberfelder Bibel

Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir! –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 4 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Meide jede Form der Lüge und lass kein verkehrtes Wort über deine Lippen kommen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 4 24 in der Schlachter 2000

Tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes, und verdrehte Reden seien fern von dir!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 4 24 in der New International Version

Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 4 24 in der Hoffnung für Alle

Verbreite keine Lügen, vermeide jede Art von falschem Gerede!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 4:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-4/vers-24 [gedruckt am 15.08.2026]