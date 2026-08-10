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Sprüche (Sprichwörter) 5,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 5 21 in der Gute Nachricht Bibel

Bedenke: Der HERR sieht alles, was du tust, und prüft alle deine Wege.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 5 21 in der Lutherbibel

Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem HERRN, und er hat acht auf aller Menschen Gänge.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 5 21 in der Einheitsübersetzung

Denn der Weg eines jeden liegt offen vor den Augen des HERRN, / er achtet auf alle seine Pfade.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 5 21 in der Elberfelder Bibel

Denn vor den Augen des Herrn {liegen} eines jeden Wege, und auf alle seine Bahnen gibt er acht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 5 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Wege eines Menschen liegen offen vor den Augen des HERRN, er achtet auf alle Pfade, die einer geht.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 5 21 in der Schlachter 2000

Denn die Wege eines jeden liegen klar vor den Augen des HERRN, und Er achtet auf alle seine Pfade!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 5 21 in der New International Version

For your ways are in full view of the LORD, and he examines all your paths.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 5 21 in der Hoffnung für Alle

Denk daran: Der HERR sieht genau, was jeder Einzelne von uns tut; nichts bleibt ihm verborgen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-5/vers-21 [gedruckt am 10.08.2026]