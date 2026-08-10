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Sprüche (Sprichwörter) 6,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 6 18 in der Gute Nachricht Bibel

einen Kopf, der böse Pläne ausheckt, Füße, die auf verbrecherischen Wegen laufen,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 6 18 in der Lutherbibel

ein Herz, das arge Ränke schmiedet, eilige Füße, die zum Bösen laufen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 6 18 in der Einheitsübersetzung

ein Herz, das finstere Pläne hegt, / Füße, die schnell dem Bösen nachlaufen,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 6 18 in der Elberfelder Bibel

ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet, Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 6 18 in der Neue Genfer Übersetzung

ein Herz, das heimtückische Pläne schmiedet, Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 6 18 in der Schlachter 2000

ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 6 18 in der New International Version

a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 6 18 in der Hoffnung für Alle

ein Herz, das finstere Pläne schmiedet; Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 6:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-6/vers-18 [gedruckt am 10.08.2026]