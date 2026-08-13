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Sprüche (Sprichwörter) 8,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 8 10 in der Gute Nachricht Bibel

Sucht meine Unterweisung, nicht Silberschmuck! Strebt nach Erkenntnis statt nach Schmuck aus Gold!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 10 in der Lutherbibel

Nehmt meine Zucht an lieber als Silber und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 10 in der Einheitsübersetzung

Nehmt lieber meine Unterweisung an als Silber, / lieber Verständnis als erlesenes Gold!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 8 10 in der Elberfelder Bibel

Nehmt an meine Zucht und nicht Silber, und Erkenntnis lieber als auserlesenes Gold!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 8 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Nehmt kein Silber an, sondern meinen Rat, und ´strebt` lieber nach Erkenntnis als nach wertvollem Gold.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 10 in der Schlachter 2000

Nehmt meine Unterweisung an und nicht Silber, und Erkenntnis lieber als feines Gold!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 8 10 in der New International Version

Choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 8 10 in der Hoffnung für Alle

Darum nehmt meine Ermahnung an, achtet sie mehr als Silber oder Gold.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 8:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-8/vers-10 [gedruckt am 13.08.2026]