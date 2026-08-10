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Sprüche (Sprichwörter) 8,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 8 12 in der Gute Nachricht Bibel

Ich bin die Weisheit. Ich bin vertraut mit der Klugheit und weiß umsichtig zu überlegen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 12 in der Lutherbibel

Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und finde Einsicht und guten Rat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 12 in der Einheitsübersetzung

Ich, die Weisheit, verweile bei der Klugheit, / ich entdecke umsichtige Erkenntnis.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 8 12 in der Elberfelder Bibel

Ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit, und besonnene Erkenntnis finde ich.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 8 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich bin die Weisheit, eng verwandt mit der Klugheit. Ich finde heraus, wie man am klügsten handelt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 12 in der Schlachter 2000

Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohldurchdachter Pläne.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 8 12 in der New International Version

‘I, wisdom, dwell together with prudence; I possess knowledge and discretion.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 8 12 in der Hoffnung für Alle

Ich bin die Weisheit, und zu mir gehört die Klugheit. Ich handle überlegt und besonnen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 8:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-8/vers-12 [gedruckt am 10.08.2026]