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Sprüche (Sprichwörter) 8,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 8 33 in der Gute Nachricht Bibel

Schlagt meine Unterweisung nicht in den Wind, hört darauf und werdet klug!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 33 in der Lutherbibel

Hört die Zucht und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 33 in der Einheitsübersetzung

Hört die Mahnung und werdet weise, / lehnt sie nicht ab!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 8 33 in der Elberfelder Bibel

Hört auf Zucht und werdet weise, lasst sie niemals fahren!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 8 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Hört auf die Unterweisung, damit ihr weise werdet, schlagt ´sie` nicht in den Wind.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 33 in der Schlachter 2000

Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet, und verwerft sie nicht!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 8 33 in der New International Version

Listen to my instruction and be wise; do not disregard it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 8 33 in der Hoffnung für Alle

Nehmt Belehrung an und weist sie nicht zurück, dann werdet ihr klug!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-8/vers-33 [gedruckt am 13.08.2026]