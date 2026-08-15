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Sprüche (Sprichwörter) 8,35

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 8 35 in der Gute Nachricht Bibel

Alle, die mich finden, finden das Leben und der HERR hat Freude an ihnen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 35 in der Lutherbibel

Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom HERRN.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 35 in der Einheitsübersetzung

Wer mich findet, findet Leben / und erlangt das Gefallen des HERRN.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 8 35 in der Elberfelder Bibel

Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem Herrn.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 8 35 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn wer mich findet, hat das Leben gefunden, und der HERR hat Freude an ihm.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 35 in der Schlachter 2000

Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem HERRN;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 8 35 in der New International Version

For those who find me find life and receive favour from the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 8 35 in der Hoffnung für Alle

Wer mich findet, der findet das Leben, und an einem solchen Menschen hat der HERR Gefallen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 8:35

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-8/vers-35 [gedruckt am 15.08.2026]