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Sprüche (Sprichwörter) 9,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 9 6 in der Gute Nachricht Bibel

Wer unwissend bleiben will, den lasst stehen! Kommt, betretet den Weg zur Einsicht! Der Lohn dafür ist ein erfülltes Leben.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 9 6 in der Lutherbibel

Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben, und geht auf dem Wege der Klugheit.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 9 6 in der Einheitsübersetzung

Lasst ab von der Torheit, dann bleibt ihr am Leben / und geht auf dem Weg der Einsicht!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 9 6 in der Elberfelder Bibel

Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 9 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Wendet euch von der Unvernunft ab, dann werdet ihr leben. Geht geradeaus auf dem Weg der Einsicht.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 9 6 in der Schlachter 2000

Verlasst die Torheit, damit ihr lebt, und wandelt auf dem Weg der Einsicht!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 9 6 in der New International Version

Leave your simple ways and you will live; walk in the way of insight.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 9 6 in der Hoffnung für Alle

Bleibt nicht länger unverständig, sondern werdet reif und besonnen! Dann wird euer Leben gelingen.‹«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-9/vers-6 [gedruckt am 13.08.2026]