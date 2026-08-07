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  5. Vers 40

1. Chronik 2,40

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 36-41 in der Gute Nachricht Bibel

Attai zeugte Natan, Natan zeugte Sabad, Sabad Eflal, weiter folgten in direkter Linie Obed, Jehu, Asarja, Helez, Elasa, Sismai, Schallum, Jekamja und Elischama.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 40 in der Lutherbibel

Elasa zeugte Sismai. Sismai zeugte Schallum.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 40 in der Einheitsübersetzung

Elasa zeugte Sismai, Sismai zeugte Schallum,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 40 in der Elberfelder Bibel

und Elasa zeugte Sismai, und Sismai zeugte Schallum,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 40 in der Neue Genfer Übersetzung

Sismai, Schallum,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 40 in der Schlachter 2000

Elasa zeugte Sismai, Sismai zeugte Schallum,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 40 in der New International Version

Eleasah the father of Sismai, Sismai the father of Shallum,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 40 in der Hoffnung für Alle

Sismai, Schallum,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-40 [gedruckt am 07.08.2026]