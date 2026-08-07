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1. Chronik 23,10

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 23 10 in der Gute Nachricht Bibel

Schimi hatte vier Söhne: Jahat, Sisa, Jëusch und Beria.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 10 in der Lutherbibel

Schimis Söhne waren: Jahat, Sisa, Jëusch und Beria. Diese vier waren Schimis Söhne.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 10 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Schimis waren Jahat, Sisa, Jëusch und Beria. Das waren die vier Söhne Schimis.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 23 10 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Schimis: Jahat, Sisa und Jëusch und Beria; das waren die Söhne Schimis, {zusammen} vier.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 23 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Schimi hatte ´noch weitere` Söhne, nämlich Jahat, Sisa, Jëusch und Beria. ´Auch` diese vier waren Söhne Schimis.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 10 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Simeis waren: Jahat, Sina, Jeusch und Berija; diese vier waren Söhne Simeis.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 23 10 in der New International Version

And the sons of Shimei: Jahath, Ziza, Jeush and Beriah. These were the sons of Shimei – four in all.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 23 10-11 in der Hoffnung für Alle

Schimi hatte vier Söhne. Jahat war der älteste, dann kamen Sisa, Jëusch und Beria. Weil Jëusch und Beria nicht viele Söhne hatten, galten ihre Nachkommen zusammen als eine Sippe und bildeten eine Dienstgruppe.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-23/vers-10 [gedruckt am 07.08.2026]