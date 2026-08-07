1. Chronik 23,30- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 23 30 in der Gute Nachricht Bibel
Sie müssen jeden Morgen und Abend bereitstehen, um den HERRN mit Lobgesängen und Dankliedern zu preisen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 30 in der Lutherbibel
Und an jedem Morgen sollten sie stehen, zu danken und zu loben den HERRN, und ebenso an jedem Abend,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 30 in der Einheitsübersetzung
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 23 30 in der Elberfelder Bibel
Und {ihre Aufgabe ist es, } Morgen für Morgen anzutreten, um den Herrn zu preisen und zu loben, und ebenso am Abend,
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 23 30 in der Neue Genfer Übersetzung
Und schließlich sollen sie den HERRN ´mit ihren Liedern` loben und preisen: jeden Morgen und jeden Abend,
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 23 30 in der Schlachter 2000
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 23 30 in der New International Version
They were also to stand every morning to thank and praise the LORD. They were to do the same in the evening
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 23 30 in der Hoffnung für Alle
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.