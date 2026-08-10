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1. Chronik 6,56

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 6 56-61 in der Gute Nachricht Bibel

Die Nachkommen Gerschons bekamen folgende Städte mit dem dazugehörenden Weideland: im Gebiet von Ost-Manasse: Golan in Baschan und Aschtarot; im Gebiet von Issachar: Kedesch, Daberat, Ramot und Anem; im Gebiet von Ascher: Mischal, Abdon, Hukok und Rehob; und im Gebiet von Naftali: Kedesch in Galiläa, Hammon und Kirjatajim.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 56 in der Lutherbibel

Aber den Söhnen Gerschom nach ihren Geschlechtern gaben sie aus dem halben Stamm Manasse: Golan in Baschan und Aschtarot mit ihrem Weideland;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 56 in der Einheitsübersetzung

Den Nachkommen Gerschoms gaben sie von den Sippen des halben Stamms Manasse: Golan im Baschan mit seinen Weideflächen, Aschtarot mit seinen Weideflächen;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 6 56 in der Elberfelder Bibel

Den Söhnen Gerschons: vom Geschlecht des halben Stammes Manasse: Golan in Baschan und seine Weidegebiete und Aschtarot und seine Weidegebiete;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 6 56 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Nachkommen Gerschons erhielten folgende Städte: im Stammesgebiet von Ost-Manasse die Stadt Golan in der Gegend von Baschan und die Stadt Aschtarot;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 56 in der Schlachter 2000

Den Söhnen Gersoms: vom Geschlecht des halben Stammes Manasse: Golan in Baschan und seine Weideplätze, und Astarot und seine Weideplätze;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 6 56 in der New International Version

(But the fields and villages around the city were given to Caleb son of Jephunneh. )

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 6 56 in der Hoffnung für Alle

Die Nachkommen von Gerschon bekamen folgende Städte mit den dazugehörigen Weiden: im Stammesgebiet von Manasse die Stadt Golan in der Gegend von Baschan und die Stadt Aschtarot;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-6/vers-56 [gedruckt am 10.08.2026]