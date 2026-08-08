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Apostelgeschichte 7,47

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 7 47 in der Gute Nachricht Bibel

Salomo aber maßte sich an, Gott ein Haus zu bauen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 7 47 in der Lutherbibel

Salomo aber baute ihm ein Haus.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 7 47 in der Einheitsübersetzung

Salomo aber baute ihm ein Haus.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 7 47 in der Elberfelder Bibel

Salomo aber baute ihm ein Haus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 7 47 in der Neue Genfer Übersetzung

Und sein Sohn Salomo war es dann, der Gott tatsächlich ein Haus baute.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 7 47 in der Schlachter 2000

Salomo aber erbaute ihm ein Haus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 7 47 in der New International Version

But it was Solomon who built a house for him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 7 47 in der Hoffnung für Alle

Doch erst Salomo verwirklichte diesen Plan.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 7:47

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-7/vers-47 [gedruckt am 08.08.2026]