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Hiob (Ijob) 17,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 17 4 in der Gute Nachricht Bibel

Du hast ihr Herz versperrt für jede Einsicht; drum wirst du sie nicht triumphieren lassen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 17 4 in der Lutherbibel

Denn du hast ihrem Herzen den Verstand verborgen, darum wirst du ihnen den Sieg nicht geben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 17 4 in der Einheitsübersetzung

Denn ihr Herz hast du der Einsicht verschlossen, / darum lässt du sie nicht triumphieren.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 17 4 in der Elberfelder Bibel

Denn ihr Herz hast du der Einsicht verschlossen; darum wirst du sie nicht erhöhen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 17 4 in der Schlachter 2000

Denn du hast ihre Herzen der Einsicht verschlossen; darum wirst du sie nicht triumphieren lassen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 17 4 in der New International Version

You have closed their minds to understanding; therefore you will not let them triumph.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 17 4 in der Hoffnung für Alle

Meinen Freunden hast du jede Einsicht verschlossen, darum wirst du sie nicht triumphieren lassen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-17/vers-4 [gedruckt am 08.08.2026]