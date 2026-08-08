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Hiob (Ijob) 31,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 31 17 in der Gute Nachricht Bibel

Mein Mittagsmahl war nie für mich allein, kein Waisenkind blieb ohne seinen Anteil.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 31 17 in der Lutherbibel

Hab ich meinen Bissen allein gegessen, und hat nicht die Waise auch davon gegessen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 31 17 in der Einheitsübersetzung

wenn ganz allein ich meinen Bissen aß, / das Waisenkind nicht davon aß -

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 31 17 in der Elberfelder Bibel

und meinen Bissen alleine aß, sodass die Waise nichts {mehr} davon essen konnte –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 31 17 in der Schlachter 2000

Habe ich meinen Bissen allein verzehrt, und hat der Verwaiste nichts davon essen können?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 31 17 in der New International Version

if I have kept my bread to myself, not sharing it with the fatherless –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 31 17 in der Hoffnung für Alle

Ich habe mein Brot nicht für mich selbst behalten, nein – mit den Waisenkindern habe ich es geteilt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-31/vers-17 [gedruckt am 08.08.2026]