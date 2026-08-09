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Psalm 102,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 102 24 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR hat meine Kraft zerbrochen mitten in meinem Lauf, er hat mein Leben abgekürzt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 102 24 in der Lutherbibel

Er demütigt auf dem Wege meine Kraft, er verkürzt meine Tage.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 102 24 in der Einheitsübersetzung

Er hat meine Kraft auf dem Weg gebrochen, * er hat meine Tage verkürzt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 102 24 in der Elberfelder Bibel

Er hat meine Kraft gebrochen auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 102 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch jetzt, mitten im Leben, hat Gott meine Kraft gebrochen, meine Lebenszeit hat er verkürzt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 102 24 in der Schlachter 2000

Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 102 24 in der New International Version

So I said: ‘Do not take me away, my God, in the midst of my days; your years go on through all generations.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 102 24 in der Hoffnung für Alle

Mitten im Leben hat Gott meine Kraft gebrochen, ich weiß, meine Tage sind schon gezählt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 102:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-102/vers-24 [gedruckt am 09.08.2026]