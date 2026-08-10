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Sirach 39,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 39 22 in der Gute Nachricht Bibel

Sein Segen bedeckt das Land wie ein Strom und tränkt den trockenen Boden wie eine Flut.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 39 22 in der Lutherbibel

Sein Segen fließt über wie ein Strom und tränkt die Erde wie eine reiche Flut.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 39 22 in der Einheitsübersetzung

Sein Segen hat wie ein Fluss alles bedeckt / und wie eine Überschwemmung Trockenes trunken gemacht;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-39/vers-22 [gedruckt am 10.08.2026]