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Sprüche (Sprichwörter) 14,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 14 27 in der Gute Nachricht Bibel

Den HERRN ernst nehmen ist eine Quelle des Lebens, denn dadurch vermeidest du tödliche Fehler.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 27 in der Lutherbibel

Die Furcht des HERRN ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 27 in der Einheitsübersetzung

Die Furcht des HERRN ist ein Lebensquell, / um den Schlingen des Todes zu entgehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 14 27 in der Elberfelder Bibel

Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 14 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Ehrfurcht vor dem HERRN ist eine Quelle, die Leben spendet, sodass man den Fallen des Todes entgeht.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 27 in der Schlachter 2000

Die Furcht des HERRN ist eine Quelle des Lebens; man meidet durch sie die Fallstricke des Todes.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 14 27 in der New International Version

The fear of the LORD is a fountain of life, turning a person from the snares of death.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 14 27 in der Hoffnung für Alle

Die Ehrfurcht vor dem HERRN ist eine Quelle des Lebens; sie bewahrt vor tödlichen Fallen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 14:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-14/vers-27 [gedruckt am 13.08.2026]