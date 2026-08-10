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Sprüche (Sprichwörter) 18,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 18 3 in der Gute Nachricht Bibel

Mit der Schuld kommt die Schande; du verlierst deine Ehre und bekommst dafür Hohn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 18 3 in der Lutherbibel

Wohin ein Frevler kommt, kommt auch Verachtung; und wo Schande ist, da ist Hohn.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 18 3 in der Einheitsübersetzung

Kommt ein Frevler, kommt Verachtung, / mit der Schandtat kommt die Schmach.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 18 3 in der Elberfelder Bibel

Kommt ein Gottloser, kommt auch Verachtung und mit der Schandtat die Schmach.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 18 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Wo ein Gottloser auftaucht, da beginnt man, übereinander herzuziehen, und mit den Schmähungen wächst die Schande.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 18 3 in der Schlachter 2000

Wo der Gottlose hinkommt, da stellt sich auch Verachtung ein, und mit der Schande die Schmach.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 18 3 in der New International Version

When wickedness comes, so does contempt, and with shame comes reproach.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 18 3 in der Hoffnung für Alle

Wer sich von Gott lossagt, erntet Verachtung; und mit der Schande kommt auch der Hohn.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-18/vers-3 [gedruckt am 10.08.2026]