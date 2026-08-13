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Sprüche (Sprichwörter) 21,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 21 17 in der Gute Nachricht Bibel

Wer Vergnügungen liebt, dem geht schnell das Geld aus; immer gut essen und trinken macht niemand reich.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 21 17 in der Lutherbibel

Wer gern in Freuden lebt, wird Mangel haben; und wer Wein und Salböl liebt, wird nicht reich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 21 17 in der Einheitsübersetzung

Der Not verfällt, wer Vergnügen liebt, / wer Wein und Salböl liebt, wird nicht reich.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 21 17 in der Elberfelder Bibel

Dem Mangel verfällt, wer Festfreude liebt; wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 21 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Wer gerne rauschende Feste feiert, wird Mangel leiden, in Wein und Öl schwelgen hat noch keinen reich gemacht.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 21 17 in der Schlachter 2000

Wer das Vergnügen liebt, muss Mangel leiden; wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 21 17 in der New International Version

Whoever loves pleasure will become poor; whoever loves wine and olive oil will never be rich.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 21 17 in der Hoffnung für Alle

Wer ausgelassene Feste liebt, wird bald arm – ein aufwendiger Lebensstil hat noch keinen reich gemacht!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-21/vers-17 [gedruckt am 13.08.2026]