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Zu Sprüche (Sprichwörter) 21 Vers 30

Sprüche (Sprichwörter) 21,31

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 21 31 in der Gute Nachricht Bibel

Du kannst das Pferd anspannen für den Tag der Schlacht; aber der Sieg kommt vom HERRN.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 21 31 in der Lutherbibel

Rosse werden gerüstet zum Tage der Schlacht; aber der Sieg kommt vom HERRN.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 21 31 in der Einheitsübersetzung

Das Ross ist gerüstet für den Tag der Schlacht, / doch der Sieg steht beim HERRN.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 21 31 in der Elberfelder Bibel

Das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht, aber die Rettung ist {Sache} des Herrn.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 21 31 in der Neue Genfer Übersetzung

Das Pferd ist zwar für den Tag der Schlacht gerüstet, aber über den Sieg entscheidet der HERR.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 21 31 in der Schlachter 2000

Das Ross ist gerüstet auf den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt von dem HERRN.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 21 31 in der New International Version

The horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 21 31 in der Hoffnung für Alle

Man kann sich noch so gut auf einen Kampf vorbereiten – den Sieg schenkt allein der HERR!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 21:31

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-21/vers-31 [gedruckt am 10.08.2026]