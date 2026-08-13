Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sprüche (Sprichwörter)
  4. Kapitel 22
  5. Vers 27

Sprüche (Sprichwörter) 22,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 22 27 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn du sie nicht bezahlen kannst, pfändet man sogar dein Bett.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 22 27 in der Lutherbibel

denn wenn du nicht bezahlen kannst, so wird man dir dein Bett unter dir wegnehmen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 22 27 in der Einheitsübersetzung

wenn du nicht zahlen kannst - / soll man dein Bett unter dir wegnehmen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 22 27 in der Elberfelder Bibel

Wenn du {dann} nichts hast, um zu bezahlen, warum soll man dein Bett unter dir wegnehmen?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 22 27 in der Neue Genfer Übersetzung

wenn du ´im Ernstfall` nicht zahlen kannst. Warum sollte man dein Bett unter dir wegpfänden? — 4 —

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 22 27 in der Schlachter 2000

denn wenn du nicht bezahlen kannst, warum soll man dir dein Bett wegnehmen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 22 27 in der New International Version

if you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 22 27 in der Hoffnung für Alle

Denn wenn du dann nicht bezahlen kannst, nimmt man dir sogar dein Bett weg!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 22:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-22/vers-27 [gedruckt am 13.08.2026]