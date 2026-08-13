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Sprüche (Sprichwörter) 23,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 23 18 in der Gute Nachricht Bibel

Dann kannst du hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und deinem Glück steht nichts mehr im Weg.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 18 in der Lutherbibel

denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 18 in der Einheitsübersetzung

Denn sicher gibt es eine Zukunft, / deine Hoffnung wird nicht zerschlagen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 23 18 in der Elberfelder Bibel

Denn wahrlich, es gibt {noch} ein Ende, und dann wird deine Hoffnung nicht zerstört.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 23 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn es gibt ganz gewiss eine Zukunft, und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht. — 15 —

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 18 in der Schlachter 2000

Denn gewiss gibt es eine Zukunft [für dich] , und deine Hoffnung soll nicht zunichtewerden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 23 18 in der New International Version

There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 23 18 in der Hoffnung für Alle

Dann hast du eine sichere Zukunft, und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-23/vers-18 [gedruckt am 13.08.2026]