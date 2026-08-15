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Sprüche (Sprichwörter) 23,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 23 21 in der Gute Nachricht Bibel

Wer säuft und schlemmt, wird faul und hat schließlich nur noch Lumpen am Leib.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 21 in der Lutherbibel

denn die Säufer und Schlemmer verarmen, und ein Schläfer muss zerrissene Kleider tragen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 21 in der Einheitsübersetzung

denn Säufer und Schlemmer werden arm, / Schläfrigkeit kleidet in Lumpen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 23 21 in der Elberfelder Bibel

Denn ein Säufer und Schlemmer verarmt, und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 23 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn ein Säufer und Schlemmer verarmt, und wenn man ´ständig seinen Rausch` ausschlafen muss, läuft man bald in Lumpen umher. — 16 —

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 21 in der Schlachter 2000

denn Säufer und Schlemmer verarmen, und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 23 21 in der New International Version

for drunkards and gluttons become poor, and drowsiness clothes them in rags.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 23 21 in der Hoffnung für Alle

Auf sie wartet die Armut; denn wer bloß isst, trinkt und schläft, hat bald nichts als Lumpen am Leib.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-23/vers-21 [gedruckt am 15.08.2026]