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Sprüche (Sprichwörter) 23,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 23 9 in der Gute Nachricht Bibel

Verschwende deinen guten Rat nicht an oberflächliche Menschen, die ihn doch nicht zu schätzen wissen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 9 in der Lutherbibel

Rede nicht vor des Unverständigen Ohren; denn er verachtet die Klugheit deiner Rede.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 9 in der Einheitsübersetzung

Rede nicht vor den Ohren eines Törichten; / denn er missachtet deine klugen Worte!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 23 9 in der Elberfelder Bibel

Zu den Ohren eines Toren rede nicht, denn er wird deine klugen Worte verachten!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 23 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Versuche nicht, einem Dummkopf etwas beizubringen, denn er wird deine klugen Worte sowieso verachten. — 10 —

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 9 in der Schlachter 2000

Sprich keinem Toren gut zu, denn er wird deine weisen Reden nur verachten!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 23 9 in der New International Version

Do not speak to fools, for they will scorn your prudent words.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 23 9 in der Hoffnung für Alle

Versuche nicht, einem Dummkopf etwas zu erklären; er wird deinen guten Rat ohnehin nur verachten!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-23/vers-9 [gedruckt am 15.08.2026]