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Sprüche (Sprichwörter) 24,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 24 25 in der Gute Nachricht Bibel

Aber denen, die gerecht entscheiden, wird es gut gehen, denn sie werden von allen anerkannt und gepriesen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 24 25 in der Lutherbibel

Die aber gerecht richten, denen geht es gut, und reicher Segen kommt auf sie.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 24 25 in der Einheitsübersetzung

Denen aber, die entscheiden, wie es recht ist, geht es gut; / über sie kommt Segen und Glück.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 24 25 in der Elberfelder Bibel

Denen aber, die {ihn} zurechtweisen, geht es gut, und über sie kommt der Segen des Guten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 24 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Aber denen, die für das Recht eintreten, wird es gut ergehen, und sie werden mit Glück gesegnet sein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 24 25 in der Schlachter 2000

aber an denen, die recht richten, hat man Wohlgefallen, und über sie kommt der Segen des Guten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 24 25 in der New International Version

But it will go well with those who convict the guilty, and rich blessing will come on them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 24 25 in der Hoffnung für Alle

Wenn er sich aber für das Recht einsetzt, dann genießt er Ansehen und Glück.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-24/vers-25 [gedruckt am 10.08.2026]