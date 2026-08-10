Sprüche (Sprichwörter) 26,6- alle Übersetzungen
Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Spr 26 6 in der Gute Nachricht Bibel
Wer einen Dummkopf als Boten schickt, ist wie jemand, der sich selbst die Füße abhackt und schlimmen Ärger schlucken muss.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Spr 26 6 in der Lutherbibel
Wer eine Sache durch einen törichten Boten ausrichtet, der ist wie einer, der sich selbst die Füße abhaut und Schaden leidet.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Spr 26 6 in der Einheitsübersetzung
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Spr 26 6 in der Elberfelder Bibel
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Spr 26 6 in der Neue Genfer Übersetzung
Wie einer, der sich die Füße abhackt, einer, der Gewalt genießt, so ist jemand, der einen Dummkopf schickt, um eine Nachricht zu überbringen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Spr 26 6 in der Schlachter 2000
Es haut sich die Füße ab und muss Ärger schlucken, wer seine Angelegenheiten durch einen Narren besorgen lässt.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Spr 26 6 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Spr 26 6 in der Hoffnung für Alle
Wer eine Botschaft durch einen Unzuverlässigen überbringen lässt, der kann sich genauso gut die Füße abhacken – es bringt ihm nichts als Unglück!
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.