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Sprüche (Sprichwörter) 7,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 7 13 in der Gute Nachricht Bibel

Sie ging also auf den jungen Mann zu, legte ihm die Arme um den Hals, küsste ihn, blickte ihm herausfordernd in die Augen und sagte:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 7 13 in der Lutherbibel

Und sie erwischt ihn und küsst ihn, wird dreist und spricht:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 7 13 in der Einheitsübersetzung

Nun packt sie ihn, küsst ihn, / sagt zu ihm mit keckem Gesicht:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 7 13 in der Elberfelder Bibel

Da greift sie ihn, da küsst sie ihn, wird unverschämt und sagt zu ihm:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 7 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Jetzt zog sie den jungen Mann an sich und küsste ihn, sah ihn herausfordernd an und sagte:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 7 13 in der Schlachter 2000

Da ergriff sie ihn und küsste ihn, und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 7 13 in der New International Version

She took hold of him and kissed him and with a brazen face she said:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 7 13 in der Hoffnung für Alle

Jetzt ging sie auf den jungen Mann zu, umarmte und küsste ihn. Mit herausforderndem Blick sagte sie:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 7:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-7/vers-13 [gedruckt am 15.08.2026]