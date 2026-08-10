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Sprüche (Sprichwörter) 8,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 8 3 in der Gute Nachricht Bibel

Sie stellt sich an die Tore der Stadt, an den Toreingängen ruft sie aus:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 3 in der Lutherbibel

an den Toren am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 3 in der Einheitsübersetzung

neben den Toren, wo die Stadt beginnt, / am Zugang zu den Häusern ruft sie laut:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 8 3 in der Elberfelder Bibel

Neben den Toren, am Zugang zur Stadt, am Eingang der Pforten schreit sie:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 8 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Neben den Stadttoren, am Torweg, durch den man die Stadt betritt, ruft sie laut:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 8 3 in der Schlachter 2000

zur Seite der Tore, am Ausgang der Stadt, beim Eingang der Pforten ruft sie laut:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 8 3 in der New International Version

beside the gate leading into the city, at the entrance, she cries aloud:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 8 2-3 in der Hoffnung für Alle

Man sieht sie auf allen Straßen und Plätzen, an den Toren der Stadt – dort, wo jeder sie sehen kann – steht sie und ruft:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 8:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-8/vers-3 [gedruckt am 10.08.2026]