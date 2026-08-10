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Sprüche (Sprichwörter) 23,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 23 15 in der Gute Nachricht Bibel

Mein Sohn, wenn du klug und besonnen wirst, machst du mir Freude,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 15 in der Lutherbibel

Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, so freut sich auch mein Herz,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 15 in der Einheitsübersetzung

Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, / so freut sich auch mein eigenes Herz.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 23 15 in der Elberfelder Bibel

Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, freut sich auch mein Herz;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 23 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Mein Sohn, wenn du dich weise verhältst, freue ich mich darüber,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 23 15 in der Schlachter 2000

Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, so ist das auch für mein Herz eine Freude,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 23 15 in der New International Version

My son, if your heart is wise, then my heart will be glad indeed;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 23 15 in der Hoffnung für Alle

Mein Sohn, wenn du weise bist, dann freue ich mich darüber.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-23/vers-15 [gedruckt am 10.08.2026]