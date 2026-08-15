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Sprüche (Sprichwörter) 24,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 24 27 in der Gute Nachricht Bibel

Erledige zuerst, was du draußen zu tun hast, bestelle deine Felder für die Ernte; dann kannst du ein Haus bauen und eine Familie gründen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 24 27 in der Lutherbibel

Richte erst draußen deine Arbeit aus und bearbeite deinen Acker; danach gründe dein Haus.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 24 27 in der Einheitsübersetzung

Nimm draußen deine Arbeit auf / und bestell dein Feld, / danach gründe deinen Hausstand!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 24 27 in der Elberfelder Bibel

Besorge draußen deine Arbeit und bestelle sie dir auf dem Feld! Danach magst du dann dein Haus bauen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 24 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Verrichte ´zuerst` draußen deine Arbeit und bestelle deine Felder, bevor du ein Haus baust ´und eine Familie gründest`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 24 27 in der Schlachter 2000

Besorge zuerst draußen deine Arbeit und bestelle dir dein Feld, danach magst du dein Haus bauen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 24 27 in der New International Version

Put your outdoor work in order and get your fields ready; after that, build your house.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 24 27 in der Hoffnung für Alle

Bestelle erst dein Feld und sorge für deinen Lebensunterhalt, bevor du eine Familie gründest!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-24/vers-27 [gedruckt am 15.08.2026]