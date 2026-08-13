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Sprüche (Sprichwörter) 5,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 5 8 in der Gute Nachricht Bibel

Geh dieser Frau aus dem Weg! Komm der Tür ihres Hauses nicht zu nahe!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 5 8 in der Lutherbibel

Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 5 8 in der Einheitsübersetzung

Halte deinen Weg von ihr fern, / komm ihrer Haustür nicht nahe!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 5 8 in der Elberfelder Bibel

Halte fern von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nah!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 5 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Geh dieser Frau aus dem Weg, komm bloß nicht in die Nähe ihrer Haustür!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 5 8 in der Schlachter 2000

Bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt, und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 5 8 in der New International Version

Keep to a path far from her, do not go near the door of her house,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 5 8 in der Hoffnung für Alle

Geh einer solchen Frau aus dem Weg, lass dich nicht einmal in der Nähe ihres Hauses blicken!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-5/vers-8 [gedruckt am 13.08.2026]