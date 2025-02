Interviews

Der römisch-katholische Priester Dr. Peter Dyckhoff ist durch die von Bibel TV produzierte Sendung "Das Ruhegebet" ein bekanntes Gesicht aus unserem Programm. Das Ruhegebet ist eine meditative

Gebetsform. In diesem 6-teiligen Glaubenskurs, der auch in der Bibel TV Mediathek zu sehen ist, vermittelt Pfarrer Dr. Peter Dyckhoff Grundlagen des Ruhegebets und stellt die einzelnen Schritte zur Umsetzung ausführlich dar. Was der in Dogmatik promovierte Priester mit der Bibel erlebt hat und was er den Zuschauern mit auf den Weg geben möchte, hat er uns exklusiv im persönlichen Kurzinterview erzählt.